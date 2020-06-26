Air Astana отложила возобновление полетов в Грузию до 1 августа

Казахстанская авиакомпания Air Astana перенесла возобновление международных рейсов в Грузию с 1 июля на 1 августа из-за решения грузинских властей, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в пятницу.
"Ранее авиакомпания получила разрешение грузинских властей на полеты в Грузию с 1 июля 2020 года. Однако 25 июня Агентство гражданской авиации Грузии направило авиакомпании телеграмму о том, что все международные рейсы приостанавливаются до 1 августа 2020 года из-за текущей эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Air Astana начнет полеты в Грузию с 1 июля.
Регулярное авиасообщение в Казахстане было приостановлено с введением в стране режима чрезвычайного положения по коронавирусу 16 марта. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен.
Казахстан начал поэтапное возобновление международных рейсов с 20 июня, с 25 мая были восстановлены все внутренние перелеты.
Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).
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