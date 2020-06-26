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СНГ 26.06.2020 11:51

Air Astana отложила возобновление полетов в Грузию до 1 августа

Казахстанская авиакомпания Air Astana перенесла возобновление международных рейсов в Грузию с 1 июля на 1 августа из-за решения грузинских властей, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в пятницу.

"Ранее авиакомпания получила разрешение грузинских властей на полеты в Грузию с 1 июля 2020 года. Однако 25 июня Агентство гражданской авиации Грузии направило авиакомпании телеграмму о том, что все международные рейсы приостанавливаются до 1 августа 2020 года из-за текущей эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Air Astana начнет полеты в Грузию с 1 июля.

Регулярное авиасообщение в Казахстане было приостановлено с введением в стране режима чрезвычайного положения по коронавирусу 16 марта. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен.

Казахстан начал поэтапное возобновление международных рейсов с 20 июня, с 25 мая были восстановлены все внутренние перелеты.

Air Astana - совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]