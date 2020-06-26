Перенесших коронавирус нужно наблюдать длительное время из-за риска обострения ряда заболеваний - Голикова

Длительное диспансерное наблюдение необходимо обеспечить за теми, кто переболел коронавирусом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Течение этого заболевания пока не изучено, над этим работает весь мир. Но мы пока не знаем, какие отдалённые последствия будут у людей, которые переболели, особенно в тяжёлой форме. Поэтому нам необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объемы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесённого заболевания и других факторов", - сказала Голикова на коллегии Минздрава в пятницу.
Необходимо внести изменения в нормативные акты, отметила она.
"Мы должны обратить внимание на уже очевидные риски, о которых пишут не только западные коллеги, но и мы видим их в процессе практической работы. Это обострение ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, формирование заболеваний лёгких, развитие острых заболеваний сердечно-сосудистой системы аутоиммунного характера. Вы слышали, безусловно, о синдроме Кавасаки, развитии осложнений после хирургических вмешательств, развитие сахарного диабета", - перечислила она.
Она добавила, что речь идёт и о заболеваниях нервно-психической сферы, причём не только у тех, кто переболел Covid-19, но и у неболевших, как проявление "дисрегуляторных процессов на фоне изменённых условий жизни".
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