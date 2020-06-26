Китай в январе-мае снизил выработку электроэнергии на 3,1%

Объем выработанной в Китае в январе-мае электроэнергии сократился на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 2,73 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце производство выросло на 4,3% - до 593,2 млрд кВт.ч. Таким образом, темпы повышения показателя существенно ускорились по сравнению с 0,3% в апреле.

Объем генерации на АЭС в мае увеличился на 14,3%, на ТЭС - на 9%, на ветроустановках - на 5,2%, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2019 года Китай увеличил производство электроэнергии на 3,5% - до 7,14 трлн кВт.ч.