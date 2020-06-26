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ТЭК 26.06.2020 12:22

Китай в январе-мае снизил выработку электроэнергии на 3,1%

Объем выработанной в Китае в январе-мае электроэнергии сократился на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 2,73 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

В том числе в прошлом месяце производство выросло на 4,3% - до 593,2 млрд кВт.ч. Таким образом, темпы повышения показателя существенно ускорились по сравнению с 0,3% в апреле.

Объем генерации на АЭС в мае увеличился на 14,3%, на ТЭС - на 9%, на ветроустановках - на 5,2%, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2019 года Китай увеличил производство электроэнергии на 3,5% - до 7,14 трлн кВт.ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]