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Регион 26.06.2020 12:35

6,8 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в России - оперштаб

За сутки зарегистрировано 6,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в России, из них 813 - в Москве, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6800 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1941 (28,5%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 813", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Всего в РФ зарегистрировано 620 794 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество новых случаев по России продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки - Москва (0,4%), Чечня (0,6%), Московская область, Северная Осетия, Чукотский АО (по 0,7%).

За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев, из них 47 - в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве. За весь период по России умер 8 781 человек. Количество умерших сильно увеличилось за сутки, в четверг их было 92, однако в среду - 154 человека.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 988 человек, из них в Москве - 1997. За весь период выписано по выздоровлению по России - 384 152.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 18,4 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 286 тыс., под меднаблюдением остаётся 303 тыс.чел.

Еще 390 новых заболевших - в Московской области, 295 - в Ханты-Мансийском АО, 223 - в Санкт-Петербурге, по 210 - в Нижегородской, Иркутской областях, по 193 - в Воронежской, Свердловской областях, 160 - в Челябинской области, по 149 - в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, 130 - в Тыве, 121 - в Ростовской области, 115 - в Архангельской области, 111 - в Саратовской области, по 110 в Волгоградской, Ульяновской областях. Еще в 67 регионах выявлено меньше 100 новых случаев заболевания.

Еще 18 умерших - в Челябинской области, 14 - в Московской области, восемь - в Красноярском крае, шесть - в Иркутской области, пять - в Ростовской области, четыре - во Владимирской области, по три - в Дагестане, Чувашии, Свердловской, Орловской, Тульской, Нижегородской областях, Ханты-Мансийском АО, по два - в Якутии, Архангельской, Оренбургской областях, Пермском крае, по одному - в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Марий Эл, Мордовии, Пензенской, Новосибирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Мурманской, Кировской областях, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском, Приморском, Хабаровском краях.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]