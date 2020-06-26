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Туризм 26.06.2020 12:51

Казахстан возобновит авиасообщение с РФ по мере стабилизации ситуации с коронавирусом - главный санврач на транспорте

Казахстанская сторона будет принимать решение о возобновлении регулярного авиасообщения с РФ по мере стабилизации ситуации с COVID-19 в этой стране, сообщил главный санитарный врач на транспорте Казахстана Садвакас Байгабулов.

"Решения о возобновлении международных авиарейсов рассматриваются и принимаются поэтапно. По мере стабилизации ситуации в России по коронавирусной инфекции будет рассматриваться вопрос о возобновлении международных авиарейсов с учетом симметричных решений", - сказал Байгабулов на брифинге в пятницу.

Вместе с тем Байгабулов сообщил журналистам, что Казахстан расширил список стран первой и второй категории, с которыми планируется возобновление регулярного авиасообщения.

"К первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, пребывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд", - сказал он на брифинге.

Чиновник отметил, что в страны второй категории включены Египет, Украина, Польша, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан.

"Ранее было сообщение только с Турцией", - уточнил он.

Байгабулов отметил, что к пассажирам, имеющим при себе справку об отсутствии COVID-19, какие-либо ограничения не применяются.

"Если справки нет, тогда вручается специалистами санитарно-карантинных пунктов уведомление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или человек должен пройти 14-дневный домашний карантин", - добавил санврач.

Он напомнил, что справка об отсутствии COVID-19 действительна в течение пяти суток с момента ее получения.

Для третьей категории стран, не вошедших в первую и вторую, авиарейсы запрещены.

"Те эвакуационные и чартерные рейсы, прибывающие из третьей категории стран, там, если справка есть, они (пассажиры - ИФ-К) освобождаются от ограничений, если справки нет, им также вручается уведомление о прохождении ПЦР-исследования или им необходимо пройти 14-дневный карантин", - сказал Байгабулов.

Регулярное авиасообщение в Казахстане было приостановлено с введением в стране режима чрезвычайного положения по коронавирусу 16 марта. 11 мая режим ЧП в Казахстане был отменен.

Казахстан начал поэтапное возобновление международных рейсов с 20 июня, с 25 мая были восстановлены все внутренние перелеты.

По словам Байгабулова, с 20 июня в Казахстан из Турции совершено 17 авиарейсов, прибыло 2 тыс. 163 пассажира, со справками было 465 человек. Пассажиров с признаками COVID-19 не выявлено.

По последним данным, в Казахстане подтверждены 19 тыс. 750 случаев заражения коронавирусом, 12 тыс. 220 человек выздоровели, 147 скончались.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, АВИАСООБЩЕНИЕ


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