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Это интересно 26.06.2020 13:07

США призвали Турцию оставить Святую Софию музеем

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк просит турецкие власти сохранить собор Святой Софии в его нынешнем статусе.

"Собор Святой Софии имеет огромное духовное и культурное значение для миллиардов верующих различных конфессий по всему миру. Мы призываем правительство Турции сохранить его в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживать доступность для всех в его нынешнем статусе музея", - написал Браунбэк в своем твиттере.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля Госсовет страны.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, СОБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]