США призвали Турцию оставить Святую Софию музеем

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк просит турецкие власти сохранить собор Святой Софии в его нынешнем статусе.

"Собор Святой Софии имеет огромное духовное и культурное значение для миллиардов верующих различных конфессий по всему миру. Мы призываем правительство Турции сохранить его в качестве объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживать доступность для всех в его нынешнем статусе музея", - написал Браунбэк в своем твиттере.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля Госсовет страны.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.