РФ настаивает на отмене американских санкций в отношении Венесуэлы - МИД РФ

Россия в ответ на призыв США нарастить помощь Венесуэле для борьбы с коронавирусом настаивает на отмене американских санкций в отношении Каракаса, заявил "Интерфаксу" директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"В качестве реакции на те слова, которые были произнесены в Женеве, мы можем сказать, что если существует такая озабоченность положением венесуэльцев внутри страны, то, безусловно, важнейшим шагом в этом направлении должна быть отмена тех санкций, которые были введены против Венесуэлы, которые затрагивают жизненно важные сферы деятельности национальной экономики и имеют прямую проекцию на социальную ситуацию в стране. Если есть озабоченность, то давайте начинать каждый с себя", - сказал Щетинин, отвечая на соответствующий вопрос агентства в пятницу.

Он отметил, что РФ "активно работает в оказании содействия Венесуэле, в том числе, в противостоянии коронавирусной инфекции, которая охватила весь мир, и Венесуэла здесь - не исключение".

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Элиотт Абрамс призвал Россию и Китай предоставить больше гуманитарной помощи Венесуэле для борьбы с коронавирусом.

"Показатели, как это следует из официальных данных, публикуемых ВОЗ, в Венесуэле выглядят достаточно умеренно, особенно если сравнить их с данными по другим странам латиноамериканского региона, в том числе, соседями Венесуэлы. Такая помощь оказывается, в том числе, и медицинскими препаратами, и лекарствами, причем как непосредственно предназначенными для противодействия Covid, так и для других медицинских нужд, потому что коронавирусная инфекция, безусловно, не отменяет и не откладывает потребности в лечении других заболеваний", - сказал Щетинин.

По его словам, "оказание гуманитарной помощи - это вещь необходимая, правильная, она должна осуществляться в соответствии с теми принципами, которые заложены в соответствующем решении ООН", но при этом "тема гуманитарной помощи не должна носить политизированного идеологизированного характера".

Со своей стороны посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил "Интерфаксу", комментируя высказывания Абрамса: "У нас есть очень меткая поговорка на этот счет: "В чужом глазу соринку видит, в своем бревна не разглядит". А бревно в данном случае - это противоречащие международному праву односторонние ограничительные меры, которыми США душат народ Венесуэлы, делая это сознательно и злонамеренно, в интересах свержения законного правительства этой страны".

"Даже в условиях пандемии COVID-19 Вашингтон продолжает удерживать на счетах в своих банках миллиарды долларов, принадлежащие Венесуэле. А ведь на эти средства правительство могло бы самостоятельно без посторонней навязчивой и политизированной псевдопомощи приобрести все необходимое", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он напомнил, что "США последовательно наращивают военную группировку в Карибском море под прикрытием якобы антинаркотической операции".

"Не следует забывать и о вооруженном нападении на Венесуэлу в начале мая американской частной военной компании Silvercorp. Все это звенья одной цепи, которая называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Чувство вседозволенности застит глаза и туманит разум. Потому-то и хочется увидеть что-то хорошее, но собственные предрассудки не дают", - подчеркнул Мелик-Багдасаров.