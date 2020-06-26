Портфель банков и НБКО в Азербайджане по потребкредитованию в январе-мае сократился на 5,8% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-мае 2020 года сократился на 3,5% - до 14 млрд 765,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Сокращение вызвано аннулированием в апреле-мае лицензий 4 банков.
Объем просроченных кредитов на начало июня составляет 1 млрд 84,8 млн манатов (спад с начала года на 14,8% - ИФ) или 7,3% всех кредитов.
На 1 июня 2020 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 571,2 млн манатов (рост на 0,4%) или 17,4% всех кредитов, частными банками – 11 млрд 789,8 млн манатов (спад на 4,5%) или 79,8% всех кредитов. Остальные 404,7 млн манатов (рост на 1,9%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема займов, выданных на начало июня 2020 года на кредитование в национальной валюте приходится 9 млрд 928,5 млн манатов (спад на 0,7%), в иностранной валюте – 4 млрд 837,2 млн манатов (спад на 8,7%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало июня составляет 32,8% (на конец 2019г – 34,6%).
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 июня 2020 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 413,6 млн манатов (16,3% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 623,2 млн манатов (4,2%), сельское хозяйство и переработку – 582,9 млн манатов (3,9%), строительство и недвижимость – 426,5 млн манатов (2,9%), промышленность и производственный сектор – 1 млрд 159,3 млн манатов (7,9%), транспорт и связь – 961,9 млн манатов (6,5%), на домохозяйства – 6 млрд 575,3 млн манатов (44,5%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период сократился на 5,8%.
А. Мамедов
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