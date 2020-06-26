9% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию РФ за первый день - ЦИК РФ

За первый день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию проголосовали 9,2% от общего числа избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

По данным на экранах Информационного центра, 25 июня проголосовали 10 000 126 человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.