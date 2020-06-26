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СНГ 26.06.2020 14:43

Для экономических реформ Белоруссии нужен $1 трлн - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для радикального реформирования экономики страны необходим $1 трлн, но таких денег, конечно, нет.

"Мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Обращаясь к чиновникам Минской области, президент сказал: "И никому не верьте, что завалят деньгами, и с вертолета еще будут сбрасывать".

По его словам, "мы в Беларуси не стали ломать то, что было - сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]