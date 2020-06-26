Для экономических реформ Белоруссии нужен $1 трлн - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для радикального реформирования экономики страны необходим $1 трлн, но таких денег, конечно, нет.

"Мы не пошли на перемены и реформы ради того, чтобы все до основания сломать, а потом, мол, мы построим. Можно было это сделать. Но для этого надо не сотни миллиардов долларов, а, может быть, триллион долларов. Таких денег у нас нет, да и ни в одной другой такой стране", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Обращаясь к чиновникам Минской области, президент сказал: "И никому не верьте, что завалят деньгами, и с вертолета еще будут сбрасывать".

По его словам, "мы в Беларуси не стали ломать то, что было - сохраняя потенциал с советских времен, мы прирастаем новым".