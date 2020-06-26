Официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер не подтвердила информацию о подготовке ответных санкций для США по "Северному потоку 2".
"Вы знаете нашу позицию по экстерриториальным санкциям. Мы их отвергаем, потому что с нашей точки зрения они противоречат законодательству. Так остается и впредь. Об ответных санкциях мне ничего не известно", - сказала Айхлер в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток-2".
По данным агентства, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на скоординированные действия ЕС, поскольку новые меры США, согласно внутреннему документу министерства экономики Германии, могут в значительной мере ударить по германским и европейским компаниям и банкам, а также по государственным агентствам.
Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2".
Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".
Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.
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