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ТЭК 26.06.2020 15:25

Официальный Берлин не подтверждает подготовку ответных санкций для США по "Северному потоку 2"

Официальный представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер не подтвердила информацию о подготовке ответных санкций для США по "Северному потоку 2".

"Вы знаете нашу позицию по экстерриториальным санкциям. Мы их отвергаем, потому что с нашей точки зрения они противоречат законодательству. Так остается и впредь. Об ответных санкциях мне ничего не известно", - сказала Айхлер в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что Германия работает над серией ответных мер на случай, если администрация президента США Дональда Трампа претворит в жизнь угрозы, направленные на препятствование завершению проекта "Северный поток-2".

По данным агентства, канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на скоординированные действия ЕС, поскольку новые меры США, согласно внутреннему документу министерства экономики Германии, могут в значительной мере ударить по германским и европейским компаниям и банкам, а также по государственным агентствам.

Ранее в июне сенатор-республиканец Тед Круз объявил, что передал на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против проекта газопровода "Северный поток-2".

Согласно заявлению, размещенному на сайте Круза, санкции нацелены "на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства "Северного потока-2", и будут распространяться на всех, "кто так или иначе задействован в прокладке газопровода".

Законопроект предполагает, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]