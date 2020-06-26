Премьер Грузии на отчете в парламенте заявил об углублении сотрудничества с НАТО

Полноценное членство в НАТО является неизменной целью Грузии, страна продолжает углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, заявил в пятницу глава грузинского правительства Георгий Гахария, выступая в парламенте с ежегодным отчетом.
"Мы продолжаем углублять сотрудничество во всех важных форматах. (...) Европейская и евроатлантическая интеграция, конечно же, это необратимое и основное стратегическое направление нашей страны", - заявил Гахария.
"НАТО является стратегическим партнером Грузии и самым важным гарантом будущей безопасности страны", - подчеркнул грузинский премьер.
Гахария назвал эффективным сотрудничество с НАТО в развитии грузинских Сил обороны и повышения обороноспособности Грузии.
В настоящее время повышение совместимости с НАТО и создание мобильных и эффективных вооруженных сил является одной из главных целей Грузии, заявил глава правительства, напомнив о текущей совместной с США программе подготовки и оснащения грузинских военнослужащих GDRP (Программа готовности обороны Грузии).
В рамках GDRP уже прошли подготовку шесть пехотных батальонов, а до конца 2021 года планируется подготовка еще трех, сказал Гахария.
Программа GDRP стартовала в мае 2018 года и подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.
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