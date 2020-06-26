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Регион 26.06.2020 15:38

Премьер Грузии на отчете в парламенте заявил об углублении сотрудничества с НАТО

Полноценное членство в НАТО является неизменной целью Грузии, страна продолжает углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, заявил в пятницу глава грузинского правительства Георгий Гахария, выступая в парламенте с ежегодным отчетом.

"Мы продолжаем углублять сотрудничество во всех важных форматах. (...) Европейская и евроатлантическая интеграция, конечно же, это необратимое и основное стратегическое направление нашей страны", - заявил Гахария.

"НАТО является стратегическим партнером Грузии и самым важным гарантом будущей безопасности страны", - подчеркнул грузинский премьер.

Гахария назвал эффективным сотрудничество с НАТО в развитии грузинских Сил обороны и повышения обороноспособности Грузии.

В настоящее время повышение совместимости с НАТО и создание мобильных и эффективных вооруженных сил является одной из главных целей Грузии, заявил глава правительства, напомнив о текущей совместной с США программе подготовки и оснащения грузинских военнослужащих GDRP (Программа готовности обороны Грузии).

В рамках GDRP уже прошли подготовку шесть пехотных батальонов, а до конца 2021 года планируется подготовка еще трех, сказал Гахария.

Программа GDRP стартовала в мае 2018 года и подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРЛАМЕНТ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]