Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.72 0.71 Brent 41.05 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 26.06.2020 15:48

S&P снизило рейтинг Muganbank

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитные рейтинги азербайджанского Muganbank с «В-/В» до «ССС+/С», отмечается в сообщении агентства.

Агентство вывело рейтинги банка из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными ожиданиями, куда они были помещены 28 апреля 2020 года. Прогноз по рейтингам определен как «Негативный».

"Снижение рейтингов банка отражает наши опасения относительно устойчивости его бизнес-модели в условиях текущего кризиса. Отток депозитов приостановился в последние 2 месяца, однако мы полагаем, что все еще существует высокий риск того, что банк может нарушить регуляторные требования в отношении минимального значения коэффициента краткосрочной ликвидности в случае возобновления оттока депозитов. В условиях наихудшего сценария Muganbank может оказаться неспособным выплатить свои долговые обязательства своевременно и в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Специалисты агентства полагают, что ожидаемое резкое снижение показателя ВВП Азербайджана на 6,6% в 2020 году окажет значительное давление на устойчивость рыночной позиции банка, а также станет проверкой способности и готовности его собственника продолжать оказывать банку поддержку.

"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы показатели ликвидности Muganbank останутся слабыми. По состоянию на 19 июня 2020 года ликвидные активы банка составляли 51 млн манатов (около 9% совокупных активов). В 2020 году банк продолжал выполнять регуляторные требования в отношении коэффициента краткосрочной ликвидности (минимально допустимое значение — 30%), однако с небольшим запасом. Так, в мае-июне 2020 года этот коэффициент составлял в среднем 38%, по состоянию на 19 июня 2020 года — 39,7%. По нашим оценкам, на ту же дату отношение широких ликвидных активов к совокупным депозитам клиентов составляло около 20% по сравнению с 44% в конце 2019. С начала 2020 года отток депозитов из банка составил 31% совокупного объема депозитов, что оказалось хуже ситуации, отмечавшейся в 2016 году, когда отток депозитов составил 25%. В качестве позитивного фактора мы отмечаем, что в мае-июне 2020 года отток депозитов физических и юридических лиц существенно сократился по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года, что было связано с ожидаемым ослаблением маната вследствие снижения цен на нефть и обеспокоенности, вызванной пандемией COVID-19", - подчеркивается в сообщении.

По мнению специалистов агентства, в 2020-2021 годах Muganbank отразит убыток в отчетности по МСФО, что будет обусловлено давлением на показатели маржи и ростом резервов на потери по кредитам в связи с экономическим спадом и влиянием пандемии COVID-19.

"По состоянию на 31 мая 2020 года банк выполнял требования регулятора к коэффициентам достаточности капитала: его коэффициент капитала 1-го уровня составлял 13,7% по сравнению с минимумом в 5%, а коэффициент достаточности совокупного капитала составлял 15,0% по сравнению с минимумом в 10%", - отмечает агентство.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Fitch подтвердило рейтинги азербайджанского Expressbank на уровне «B», прогноз – «стабильный» S&P понизил долгосрочный рейтинг азербайджанского PASHA Bank до B+ с ВВ- Fitch присвоило азербайджанскому AFB Bank долгосрочный рейтинг на уровне B Muganbank получит около 60 млн манатов на реструктуризацию по просроченным кредитам S&P подтвердило прогноз по рейтингам Kapital Bank на уровне BB-/B, улучшило прогноз на «позитивный» Fitch подтвердило рейтинг PASHA Bank на уровне B+, отозвало рейтинги по коммерческим причинам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]