S&P снизило рейтинг Muganbank

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитные рейтинги азербайджанского Muganbank с «В-/В» до «ССС+/С», отмечается в сообщении агентства.
Агентство вывело рейтинги банка из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными ожиданиями, куда они были помещены 28 апреля 2020 года. Прогноз по рейтингам определен как «Негативный».
"Снижение рейтингов банка отражает наши опасения относительно устойчивости его бизнес-модели в условиях текущего кризиса. Отток депозитов приостановился в последние 2 месяца, однако мы полагаем, что все еще существует высокий риск того, что банк может нарушить регуляторные требования в отношении минимального значения коэффициента краткосрочной ликвидности в случае возобновления оттока депозитов. В условиях наихудшего сценария Muganbank может оказаться неспособным выплатить свои долговые обязательства своевременно и в полном объеме", - отмечается в сообщении.
Специалисты агентства полагают, что ожидаемое резкое снижение показателя ВВП Азербайджана на 6,6% в 2020 году окажет значительное давление на устойчивость рыночной позиции банка, а также станет проверкой способности и готовности его собственника продолжать оказывать банку поддержку.
"Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы показатели ликвидности Muganbank останутся слабыми. По состоянию на 19 июня 2020 года ликвидные активы банка составляли 51 млн манатов (около 9% совокупных активов). В 2020 году банк продолжал выполнять регуляторные требования в отношении коэффициента краткосрочной ликвидности (минимально допустимое значение — 30%), однако с небольшим запасом. Так, в мае-июне 2020 года этот коэффициент составлял в среднем 38%, по состоянию на 19 июня 2020 года — 39,7%. По нашим оценкам, на ту же дату отношение широких ликвидных активов к совокупным депозитам клиентов составляло около 20% по сравнению с 44% в конце 2019. С начала 2020 года отток депозитов из банка составил 31% совокупного объема депозитов, что оказалось хуже ситуации, отмечавшейся в 2016 году, когда отток депозитов составил 25%. В качестве позитивного фактора мы отмечаем, что в мае-июне 2020 года отток депозитов физических и юридических лиц существенно сократился по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года, что было связано с ожидаемым ослаблением маната вследствие снижения цен на нефть и обеспокоенности, вызванной пандемией COVID-19", - подчеркивается в сообщении.
По мнению специалистов агентства, в 2020-2021 годах Muganbank отразит убыток в отчетности по МСФО, что будет обусловлено давлением на показатели маржи и ростом резервов на потери по кредитам в связи с экономическим спадом и влиянием пандемии COVID-19.
"По состоянию на 31 мая 2020 года банк выполнял требования регулятора к коэффициентам достаточности капитала: его коэффициент капитала 1-го уровня составлял 13,7% по сравнению с минимумом в 5%, а коэффициент достаточности совокупного капитала составлял 15,0% по сравнению с минимумом в 10%", - отмечает агентство.
А. Мамедов
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