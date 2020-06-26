Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

Администрация Дональда Трампа обсуждает меры усиления конкурентоспособности американских компаний в развитии сетей 5G по сравнению с китайской Huawei Technologies Co., пишет The Wall Street Journal.
По информации осведомленных источников газеты, власти США могут подтолкнуть крупные технологические компании, такие как Cisco Systems Inc., к приобретению европейских Ericsson AB или Nokia Corp. В прошлом году глава Cisco Чак Роббинс обсуждал этот вопрос с экономическим советником Белого дома Ларри Кадлоу, однако компания была не заинтересована в покупке менее прибыльных представителей отрасли без финансовых стимулов, сообщил один из источников.
По словам Кадлоу, переговоры о приобретении иностранных компаний приостановились, однако администрация президента США обсуждала предоставление Ericsson и Nokia налоговых льгот и экспортного финансирования.
"Мы можем оплатить некоторые расходы, связанные с перемещением (деятельности в США - ИФ), но это отличается от фактического владения", - приводит WSJ слова экономического советника президента США.
Представители американской администрации подчеркивают прогресс, достигнутый за последний год в создании сети 5G в стране, включая ускоренное проведение аукционов по распределению радиочастот и смягчение регулирования установки оборудования. По словам Кадлоу, крупные контракты с европейскими поставщиками, заключенные в последние недели, демонстрируют, что ситуация развивается не в интересах Китая.
Huawei является крупнейшим мировым поставщиком телекоммуникационного оборудования. По данным Dell`Oro Group, в первом квартале текущего года доля компании на мировом рынке составила 28%. Благодаря поддержке китайского правительства, Huawei может поставлять свою продукцию по более низким ценам по сравнению с конкурентами, сообщал ранее WSJ. Однако компания отрицает, что пользуется какими-либо привилегиями.
Американские компании все еще не могут конкурировать с Huawei, поэтому операторы мобильной связи вынуждены сотрудничать с тремя иностранными поставщиками - Ericsson, Nokia и Samsung Electronics Co. В США действовал запрет на работу американских компаний с Huawei из-за возможной угрозы национальной безопасности страны, однако в середине июня министерство торговли США сообщило, что отменит эти ограничения.
"Впервые в современной истории, США не стали лидером в зарождающейся критически важной технологии", - цитирует WSJ документ, подготовленный в конце прошлого года группой экспертов, включая бывшего администратора NASA Дэниэла Голдина и бывшего топ-менеджера Nokia Хоссейна Моина.
В этом году сторонники приобретения европейских компаний предложили создать поддерживаемый государством консорциум для осуществления инвестиций в Nokia и Ericsson, пишет WSJ. Идею поддержала группа частных инвестиционных компаний во главе с Cerberus Capital Management LP, однако обсуждения застопорились в последние недели из-за роста акций производителей оборудования.
Генпрокурор США Уильям Барр в феврале высказался за приобретение европейских поставщиков, отметив, что это позволит создать "более сильного конкурента и устранить обеспокоенность по поводу его устойчивости". Позже он поддержал создание "интегрированных открытых сетей", которые позволят мобильным операторам использовать компоненты различных компаний в одной сети.
Группа американских компаний Open RAN Policy Coalition во главе с AT&T Inc. также продвигает создание открытых сетей, которые способствуют конкуренции. В коалицию, в частности, входит несколько американских производителей программного обеспечения и Nokia. В то же время, представители Ericsson сообщили, что не планируют присоединяться к группе.
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