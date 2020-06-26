ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начал продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку, говорится в сообщении AZAL.

"Начиная со 2 июля по 29 августа авиакомпания AZAL дважды в неделю (по четвергам и субботам) будет совершать авиаперелеты между Баку и Стамбулом. Отметим, что помимо AZAL, начиная с 1 июля, авиаперелеты между Баку и Стамбулом будет выполнять и Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания также будет осуществлять полеты дважды в неделю (по средам и пятницам)", - отмечается в сообщении.

Таким образом, начиная с 1 июля, количество специальных авиарейсов между Баку и Стамбулом возрастет до четырех раз в неделю, что также позволит вернуться в Азербайджан студентам и гражданам из других стран транзитом через Стамбул.

Кроме того, на данных рейсах AZAL предоставит 30%-ную скидку на авиабилеты для обучающихся за рубежом азербайджанских студентов, у которых это прописано в миграционной карте. Во время покупки авиабилета на сайте AZAL студенты должны будут переслать колл-центру авиакомпании копию миграционной карты и им будет выслана ссылка для оплаты стоимости скидочного авиабилета. Важно отметить, что оригинал миграционной карты также необходимо будет предъявить на стойке регистрации в аэропорту. В случае ее отсутствия пассажир не будет допущен к рейсу.

Согласно новым правилам, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) в лабораториях, аккредитованных Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB)

Граждане, летящие рейсом Стамбул-Баку, в течение 48 часов до полета должны будут пройти тестирование на COVID-19 в лечебных учреждениях, рекомендованных министерством здравоохранения Турции, и во время регистрации представить справку об отрицательном результате теста.

Граждане, следующие из других стран, должны представить справку об отрицательном результате тестов на коронавирус, пройденных в лабораториях, которые сертифицированы министерством здравоохранения и другими соответствующими органами страны, где они находятся, или в лабораториях на территории Турции.

Все пассажиры, прибывающие в Баку, должны будут посредством документа, который будет представлен им на борту самолета, взять на себя обязательство о том, что в течение двух недель они самоизолируются в месте проживания в Азербайджане. В период самоизоляции они не смогут воспользоваться системой СМС-разрешений 8103, чтобы покинуть место пребывания. Лица, нарушившие данное требование карантина, несут ответственность в соответствии с законодательством Азербайджана.

Согласно новым правилам AZAL, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, или мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см (сумку следует использовать только по назначению). Остальной багаж, включая бумажные и полиэтиленовые пакеты, необходимо зарегистрировать в багажном отделении. Покупки, сделанные в магазинах Duty Free, также в качестве ручной клади на борту запрещены.

А. Мамедов