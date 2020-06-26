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ТЭК 26.06.2020 17:00

Венесуэла купила иранское топливо, а не получила его на безвозмездной основе - министр нефти Ирана

Иран поставил Венесуэле топливо не на безвозмездной, а на коммерческой основе, сообщил министр нефти Исламской республики Бижан Зангане.

"Некоторые полагают, что Иран поставил топливо этой южноамериканской стране бесплатно. Это неправда. Они дали справедливую цену и необходимые гарантии оплаты", - цитируют в пятницу министра иранские СМИ.

"Иран продал топливо Венесуэле по рыночной стоимости, и часть денег уже получил. Продолжение экспорта зависит от исхода переговоров между двумя странами", - отметил Зангане.

Комментируя санкции, введенные против капитанов танкеров, доставивших топливо Венесуэле, министр сказал, что "в этом нет ничего неожиданного". "Сначала они пытались подкупить их, но те отказались от их предложения. Затем они стали запугивать их и подвергли санкциям", - подчеркнул Зангане.

Ранее на этой неделе США ввели санкции против капитанов пяти иранских нефтяных танкеров, поставивших топливо в Венесуэлу, невзирая на американские ограничительные меры. "Речь идет о людях, которые командовали пятью танкерами, ходившими под иранским флагом - Clavel, Petunia, Fortune, Forest и Faxon", - говорилось в пресс-релизе госдепартамента.

Эти танкеры доставили в прошлом месяце в Венесуэлу 1,5 млн баррелей горючего.

Капитаны внесены в SDN List Минфина США, их активы в Америке будут заморожены.

По замыслу администрации США, такой шаг подаст ясный сигнал морякам всего мира, что работа на Венесуэлу может разрушить их карьеру.

Иран направил пять танкеров с горючим в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под жесткими нефтяными санкциями США.

The Wall Street Journal сообщала, что США планировали блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключалось введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что Исламская республика примет ответные меры, если США создадут проблемы для танкеров.

В итоге все пять танкеров беспрепятственно прибыли к берегам Венесуэлы.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани тогда похвалил США за то, что они воздержались от силовых действий против иранских танкеров. "Решение Вашингтона не осуществлять каких-либо актов агрессии против иранских танкеров свидетельствует о том, что в правительстве США еще есть люди, проявляющие мудрость, дальновидность и предусмотрительность", - отметил посол.

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Тэги: ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ТОПЛИВО


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