Менее 37% украинцев позитивно оценили деятельность Зеленского за год президентства - опрос

36,7% опрошенных оценили деятельность президента Украины Владимира Зеленского за первый год пребывания у власти как "хорошо" или "очень хорошо", 33,7% опрошенных оценили его работу как "не плохо и не хорошо", а 27,6% - как "довольно плохо" или "очень плохо", свидетельствуют результаты проведенного в конце апреля опроса Центра Разумкова.
В апреле доля тех, кто придерживался мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляла 50%, а тех, кто считал, что Зеленский защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения - 33,1%.
При оценке выполнения Зеленским предвыборных обещаний, чаще всего (большинство или относительное большинство) отмечали, что они не выполнены. Так, 71,5% считали в апреле, что совсем не выполнено обещание президента отстранения олигархов от влияния на политику, 70% - о создании новых рабочих мест, 63% - об установлении мира на востоке Украины, 62% - борьбе с коррупцией, 62% - внедрении реального народовластия (в том числе через референдумы), 56% - снижении коммунальных тарифов, 54% - о детенизации экономики, легализации доходов, 53% - о повышении пенсий, 50% - об обеспечении больниц и школ финансированием и современным оборудованием, 47% - о повышении зарплат педагогам и медикам, 46% - о недопущении давления на бизнес правоохранителей.
При этом 52% считали, что частично выполнено обещание обновления власти, и 15% - что оно полностью выполнено, по созданию "Государства в смартфоне" - обеспечению коммуникации граждан с государственными структурами через Интернет соответственно 47% и 13%.
44,4% считают, что частично или полностью выполнено обещание строительства дорог по европейским стандартам, 46% - что оно совсем не выполнено.
3,5% опрошенных считали в конце апреля, что за период своего пребывания на посту президента Зеленский полностью выполнит предвыборные обещания, 32,7% придерживались мнения, что он выполнит большую часть своих обещаний, 30,7% - что выполнит меньшую часть обещаний, 25,2% - что практически не выполнит их.
37,7% респондентов в конце апреля оценивали новую власть лучше, чем предыдущую. Еще примерно столько же (38,6%) считали, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 15,6% - что она хуже предыдущей.
62,7% украинцев считали, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 25,2% опрошенных считали, что власть только имитирует усилия, и только 8,7% отметили удачные действия власти.
42,3% опрошенных отметили в апреле, что общая ситуация в стране за последний год ухудшилась, 33,2% - что она не изменилась, а 15,2% - что она улучшилась.
Среди различных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатировали ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (56,9%%) и в экономическом положении страны (50%). В других сферах абсолютное или относительное большинство респондентов указывают на отсутствие существенных изменений в течение последнего года.
Так, указали на отсутствие изменений в уровне свободы слова 60%, уровне демократии - 59%, пенсионном обеспечении - 57%, оплате труда - 56%, уровне благосостояния семьи - 52%, соблюдении законности государственными служащими - 51%, отношении власти к гражданам - 49%, здравоохранении - 43%, международном имидже Украины - 36%.
Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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