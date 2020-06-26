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СНГ 26.06.2020 18:33

Премьеры Белоруссии и РФ обсудили график ближайших двусторонних встреч

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин провели телефонный разговор, обсудили график двусторонних встреч, сообщила пресс-служба белорусского премьера в пятницу.

"Стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Головченко, отмечают в пресс-службе, "поблагодарил своего российского коллегу за поздравление по случаю назначения его на должность премьер-министра Беларуси".

"В ходе разговора премьер-министры обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Соответствующие поручения по активизации взаимодействия будут даны ведомствам двух стран", - проинформировали в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]