Премьеры Белоруссии и РФ обсудили график ближайших двусторонних встреч

Премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин провели телефонный разговор, обсудили график двусторонних встреч, сообщила пресс-служба белорусского премьера в пятницу.

"Стороны обсудили график ближайших двусторонних встреч, а также планируемые мероприятия в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Головченко, отмечают в пресс-службе, "поблагодарил своего российского коллегу за поздравление по случаю назначения его на должность премьер-министра Беларуси".

"В ходе разговора премьер-министры обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества. Соответствующие поручения по активизации взаимодействия будут даны ведомствам двух стран", - проинформировали в пресс-службе.