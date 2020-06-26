В Минздраве Молдавии заявляют о росте количества случаев заболевания COVID-19 из-за снятия ограничений

В Молдавии продолжается рост количества случаев заражения коронавирусом, заявил на пресс-конференции в пятницу директор Национального агентства общественного здоровья республики (подразделение Минздрава) Николай Фуртунэ.

"Это является результатом снятия ограничений на экономическую деятельность. С 15 июня открылись гостиницы, кафе и рестораны. Еще раньше были открыты торговые центры и рынки. Мы прогнозировали ухудшение эпидемиологической ситуации, но правительство приняло решение, которое приняло. Мы понимаем и позицию властей, так как невозможно было и далее продлевать запреты на всю экономическую деятельность. Но результаты неутешительные, и прогнозы тоже не самые оптимистические", - сказал Фуртунэ.

По его словам, в последние две недели количество случаев заражения COVID-19 выросло в Молдавии с 200-250 до 300-350 случаев в день. "Общее количество зараженных составляет 15 453 человека. Количество выздоровевших составляет 8 745 человек (56%), активных случаев - 6 178, из которых 449 - тяжелые, в том числе 29 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - отметил директор Фуртунэ.

Он также сообщил, что в ночь на пятницу скончались еще восемь человек, общее количество смертей от коронавируса в Молдавии составляет 510 человек. Фуртунэ призвал политиков вне зависимости от политической ориентации, принадлежности и окраса "отказаться от ложных заявлений, которые вводят в заблуждение общество насчет ситуации с коронавирусом".

Это в первую очередь касается заявлений о том, что Молдавия занимает первые места, согласно различным показателям по распространению и понесенного ущерба от заражения. "Подобные заявления ни к чему хорошему не приведут. В Молдавии на миллион жителей приходится 4 447 зараженных. Это, конечно, высокий показатель, но не сравнимый с самыми высокими показателями европейской зоны", - подчеркнул Фуртунэ.

"То же самое касается и уровня смертности. У нас этот показатель составляет 146 смертей на миллион жителей. В Бельгии, которая находится на первом месте в Европе, данный показатель - 839 на миллион. Уровень смертности от количества заболевших составляет 3,3%, и сопоставим с показателями Эстонии, Чехии, Норвегии, и он снижается", - добавил он.

На прошлой неделе премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что в республике началась вторая волна заражения коронавирусом. Несмотря на это, в Молдавии был отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты все рынки, торговые центры, фитнес-залы.

С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.

На этой неделе правительство Молдавии продлило режим чрезвычайного положения в общественном здравоохранении до 15 июля. На этот период сохранятся ограничения, которые действуют в настоящее время. Это означает, что ношение в транспорте, общественных местах, магазинах, церквях и других закрытых помещениях является обязательным, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, не работают детские сады и другие детские учреждения, бассейны, ночные клубы и дискотеки.