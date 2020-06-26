В Азербайджане за сутки выявлено 517 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 517 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 305 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 15,369 тыс. человек, число вылечившихся – 8,364 тыс., скончавшихся - 187.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,818 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 6,98 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 456,215 тыс. тестов.
А. Мамедов
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