В Азербайджане за сутки выявлено 517 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 517 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 305 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 7 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 15,369 тыс. человек, число вылечившихся – 8,364 тыс., скончавшихся - 187.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 6,818 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,98 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 456,215 тыс. тестов.

А. Мамедов