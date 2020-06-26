Израиль уведомил палестинцев об отказе от аннексии Иорданской долины - СМИ

Израиль отказался от аннексии Иорданской долины и уведомил об этом Палестинскую национальную администрацию (ПНА), сообщили в пятницу израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного палестинского представителя.
По его словам, соответствующее послание было передано главе ПНА Махмуду Аббасу через Иорданию послед встречи главы израильской разведки "Моссад" Йоси Коэна с королем Абдаллой II.
Израильская сторона уведомила палестинское руководство, что намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.
В свою очередь, старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
По данным арабских СМИ, данная просьба продиктована стремлением Вашингтона избежать ухудшения отношений со странами Персидского залива.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал уже 1 июля начать аннексию порядка 30% территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину, в рамках плана ближневосточного урегулирования, обнародованного в январе Трампом. Но для этого шага в соответствии с достигнутой при формировании коалиционного правительства Израиля договоренностью должно быть получено одобрение Вашингтона.
Между тем, по данным израильских СМИ, в Вашингтоне разнятся мнения о том, как должна быть проведена аннексия территорий.
Как писала ранее газета Times of Israel, в Вашингтоне могут заявить Израилю, что не все желаемые территории нужно аннексировать сразу, а предложат сделать это поэтапно, начав с территорий, прилегающих к Иерусалиму. К такому мнению в Вашингтоне пришли из-за резкой критики этого плана всеми партнерами США как в Европе, так и на Ближнем Востоке. В Вашингтоне опасаются, что если Израиль объявит свой суверенитет над всеми желаемыми территориями сразу, то это может грозить разрывом многих связей в регионе. Также в Белом доме не хотят, чтобы резкая аннексия исключила возможность переговоров между сторонами в будущем.
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