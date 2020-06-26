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СНГ 26.06.2020 19:29

Лукашенко сообщил, что поедет 30 июня на открытие мемориала под Ржевом, хочет обсудить с Путиным сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату под Ржевом и рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России - ИФ) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, мероприятие запланировано на 30 июня. Лукашенко на него пригласил Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]