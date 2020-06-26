Лукашенко сообщил, что поедет 30 июня на открытие мемориала под Ржевом, хочет обсудить с Путиным сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала советскому солдату под Ржевом и рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России - ИФ) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
Как сообщалось, мероприятие запланировано на 30 июня. Лукашенко на него пригласил Путин.
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