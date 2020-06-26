Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло на 331 человека, умерших пациентов - на шесть

В Белоруссии по состоянию на 26 июня зарегистрировано 60 тыс. 713 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 331 случай.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 (на 25 июня - 367) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 26 июня выздоровели и выписаны 42 тыс. 689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 25 июня - 41 тыс. 448 человек).

По данным Минздрава, всего было проведено 939 тыс. 524 теста на коронавирусную инфекцию.