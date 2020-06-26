Азербайджан с июля 2019г по июнь 2020г закупил 1,4 млн тонн зерна из России

Россия с 1 июля 2019 года по 11 июня этого года экспортировала 40,2 млн тонн зерна, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС.

В частности, экспорт пшеницы составил 32,2 млн тонн (на 7,6% меньше), ячменя - 3,9 млн тонн (на 14,9% меньше), кукурузы - 3,8 млн тонн (на 45,9% больше), других культур - 0,3 млн тонн (на 54,9% меньше).

Российское зерно наиболее активно вывозилось в Турцию (9 млн тонн, или 22% от всего экспорта), Египет (6 млн тонн, 15%), Бангладеш (2,1 млн тонн, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн тонн, 4%), Азербайджан (1,4 млн тонн, 4%).

С 5 по 11 июня экспорт составил 241,9 тыс. тонн, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущей недели. В том числе отгружено 172,1 тыс. тонн пшеницы (в 2,3 раза больше), 11,8 тыс. тонн кукурузы (на 43,1% меньше). Основными направлениями экспорта стали Саудовская Аравия (61,7 тыс. тонн), Танзания (44 тыс. тонн), Кувейт (38,8 тыс. тонн), Нигерия (28,5 тыс. тонн), Турция (19,3 тыс. тонн).

По прогнозу Минсельхоза, всего за текущий сельхозгод (июль 2019-июнь 2020 гг.) экспорт зерна составит 43 млн тонн.