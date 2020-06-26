Азербайджан с июля 2019г по июнь 2020г закупил 1,4 млн тонн зерна из России

Россия с 1 июля 2019 года по 11 июня этого года экспортировала 40,2 млн тонн зерна, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС.
В частности, экспорт пшеницы составил 32,2 млн тонн (на 7,6% меньше), ячменя - 3,9 млн тонн (на 14,9% меньше), кукурузы - 3,8 млн тонн (на 45,9% больше), других культур - 0,3 млн тонн (на 54,9% меньше).
Российское зерно наиболее активно вывозилось в Турцию (9 млн тонн, или 22% от всего экспорта), Египет (6 млн тонн, 15%), Бангладеш (2,1 млн тонн, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн тонн, 4%), Азербайджан (1,4 млн тонн, 4%).
С 5 по 11 июня экспорт составил 241,9 тыс. тонн, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущей недели. В том числе отгружено 172,1 тыс. тонн пшеницы (в 2,3 раза больше), 11,8 тыс. тонн кукурузы (на 43,1% меньше). Основными направлениями экспорта стали Саудовская Аравия (61,7 тыс. тонн), Танзания (44 тыс. тонн), Кувейт (38,8 тыс. тонн), Нигерия (28,5 тыс. тонн), Турция (19,3 тыс. тонн).
По прогнозу Минсельхоза, всего за текущий сельхозгод (июль 2019-июнь 2020 гг.) экспорт зерна составит 43 млн тонн.
Денежная масса в Азербайджане в январе-мае сократилась на 7,7%
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан будет пресекать попытки Армении незаконно заселить оккупированные территории - Алиев
Свыше $30 млрд потребуется для разработки вакцин и лечения от коронавируса - ВОЗ
В центре Глазго неизвестный совершил нападение на людей с ножом, есть жертвы
В Азербайджане за сутки выявлено 517 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Эспер и Столтенберг обсудили "дестабилизирующее поведение" России
Пашинян заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Армении, не исключает введения новых ограничений
Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло на 331 человека, умерших пациентов - на шесть
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог