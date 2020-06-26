Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9125 RUR   0.0244 GBR   2.1107 TRY   0.248

Цена на нефть

24.06   $/bbl WTI 38.72 0.71 Brent 41.05 0.74

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.06.2020 20:00

Нефть перешла к снижению, завершает неделю потерями, Brent - $40,46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в пятницу после роста ранее в ходе торгов и могут понести недельные потери.

Рекордный рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и увеличение случаев заражения в других странах мира указывают на долгосрочные препятствия для восстановления спроса на нефть, пишет MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 в пятницу составляет $40,46 за баррель, что на $0,59 (1,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,81 (2,09%) - до $37,91 за баррель.

"Восстановлению спроса на нефть на этой неделе был нанесен удар после того, как в США был зафиксирован самый существенный скачок числа заражений коронавирусом, что позволяет предположить, что многим штатам придется вновь ввести режим локдауна", - пишет старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В США за сутки выявили более 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, согласно подсчетам канала CNBC, который анализировал информацию университета Джонса Хопкинса. Высокое число заражений по-прежнему регистрируется в таких штатах как Калифорния, Флорида и Техас.

В Техасе и Флориде власти приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19, до тех пор, пока число заражений не начнет стабильно снижаться.

В то же время оптимизму инвесторов способствует, в частности, сообщение агентства Reuters, которое ссылается на данные спутников, об уверенном росте движения на дорогах в Китае, Европе и США.

Помимо этого, согласно данным графика портовых отгрузок, с которым ознакомился "Интерфакс", отгрузка нефти из европейских портов России в июле, как ожидается, упадет на 33% по сравнению с июнем, при этом отгрузка российской нефти снизится на 42%. Как отмечают трейдеры, сильное снижение планируемого экспорта нефти из европейских портов России в июле по сравнению с июнем вызовет битву за каждый груз и приведет к дальнейшему росту премии цены Urals к Brent.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть продолжает дорожать, но может завершить неделю снижением, Brent - $41,53 за баррель Нефть дорожает второй день подряд, но может завершить неделю снижением, Brent - $41,64 за баррель Нефтяные цены перешли к росту, Brent торгуется выше $41 за баррель Нефть сократила падение на новостях о новом механизме ЕЦБ, Brent - около $40 за баррель Нефть дешевеет на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель WTI отыграла все потери с начала марта на заявлении Трампа о сделке с Китаем, Brent подорожала до $43,88 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]