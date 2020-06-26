Нефть перешла к снижению, завершает неделю потерями, Brent - $40,46 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в пятницу после роста ранее в ходе торгов и могут понести недельные потери.
Рекордный рост числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в США и увеличение случаев заражения в других странах мира указывают на долгосрочные препятствия для восстановления спроса на нефть, пишет MarketWatch.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 в пятницу составляет $40,46 за баррель, что на $0,59 (1,44%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,81 (2,09%) - до $37,91 за баррель.
"Восстановлению спроса на нефть на этой неделе был нанесен удар после того, как в США был зафиксирован самый существенный скачок числа заражений коронавирусом, что позволяет предположить, что многим штатам придется вновь ввести режим локдауна", - пишет старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.
В США за сутки выявили более 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, согласно подсчетам канала CNBC, который анализировал информацию университета Джонса Хопкинса. Высокое число заражений по-прежнему регистрируется в таких штатах как Калифорния, Флорида и Техас.
В Техасе и Флориде власти приостановили снятие ограничительных мер из-за роста числа новых случаев COVID-19, до тех пор, пока число заражений не начнет стабильно снижаться.
В то же время оптимизму инвесторов способствует, в частности, сообщение агентства Reuters, которое ссылается на данные спутников, об уверенном росте движения на дорогах в Китае, Европе и США.
Помимо этого, согласно данным графика портовых отгрузок, с которым ознакомился "Интерфакс", отгрузка нефти из европейских портов России в июле, как ожидается, упадет на 33% по сравнению с июнем, при этом отгрузка российской нефти снизится на 42%. Как отмечают трейдеры, сильное снижение планируемого экспорта нефти из европейских портов России в июле по сравнению с июнем вызовет битву за каждый груз и приведет к дальнейшему росту премии цены Urals к Brent.
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