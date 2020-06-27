В Техасе и Флориде закрывают бары из-за новой вспышки коронавируса

Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение вновь закрыть бары, так как число заражений коронавирусом снова начало увеличиваться, сообщает в пятницу американский телеканал CNBC.
"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов (на наличие коронавируса - ИФ) превысит 10% (от общего количества проведенных исследований - ИФ), власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", - заявил губернатор Грег Эбботт.
"На данный момент очевидно, что рост числа случаев (заражения коронавирусом - ИФ) в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе встречами в барах Техаса", - отметил он.
По его словам, теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты, но они смогут продолжать работать "на вынос".
Принятые в Техасе меры поддержали и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев заражения.
В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 тыс. 942 новых случая заражения COVID-19, что на 3 тыс. превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. В целом власти Флориды сообщили о более 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.
Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 тыс. 18 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн полностью вылечились.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Денежная масса в Азербайджане в январе-мае сократилась на 7,7%
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Принято инвестрешение о продолжении "Турецкого потока" до Венгрии - готовность к октябрю 2021г
Кризис может протестировать на прочность резервы МВФ - Георгиева
Туристы из Азербайджана смогут посетить Тунис со справкой об отсутствии COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн - университет Хопкинса
Астронавты NASA установили новые аккумуляторы на внешней стороне МКС
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог