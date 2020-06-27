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В Техасе и Флориде закрывают бары из-за новой вспышки коронавируса

Губернаторы американских штатов Техас и Флорида приняли решение вновь закрыть бары, так как число заражений коронавирусом снова начало увеличиваться, сообщает в пятницу американский телеканал CNBC.

"Как я и говорил с самого начала, если число положительных результатов тестов (на наличие коронавируса - ИФ) превысит 10% (от общего количества проведенных исследований - ИФ), власти штата Техас предпримут дальнейшие меры по предотвращению распространения COVID-19", - заявил губернатор Грег Эбботт.

"На данный момент очевидно, что рост числа случаев (заражения коронавирусом - ИФ) в значительной степени обусловлен определенными видами деятельности, в том числе встречами в барах Техаса", - отметил он.

По его словам, теперь все заведения, которые получают 51% своей валовой выручки от продажи алкоголя, будут закрыты, но они смогут продолжать работать "на вынос".

Принятые в Техасе меры поддержали и власти Флориды, где также наблюдается значительный рост случаев заражения.

В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 тыс. 942 новых случая заражения COVID-19, что на 3 тыс. превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. В целом власти Флориды сообщили о более 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.

Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается более 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 127 тыс. 18 пациентов с COVID-19 умерли, более 1 млн полностью вылечились.

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Тэги: США, ТЕХАС, ФЛОРИДА, БАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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