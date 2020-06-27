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Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне тюремные сроки в десять лет

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат десятилетние тюремные сроки.

"Многие находятся под стражей, а многие другие разыскиваются за акты вандализма против федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!" - написал президент США в твиттере.

Трамп прикрепил к опубликованному сообщению фотографию с лицами вандалов.

Сообщается, что ущерб, нанесенный в ходе протестов Вашингтоне, может быть расценен как уголовное преступление.

После того, как протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули и в Вашингтоне, манифестанты в частности протестовали на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома.

Тогда вокруг близ Белого дома были возведены заграждения, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Тем не менее, в одну из ночей протестующие попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет, которая находится в непосредственной близости от Белого дома. При этом на одной из сторон монумента они написали сокращение BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone - Автономная зона Черного дома). При этом протестующие прибегли к перифразу, имея в виду Белый дом.

Протесты в США и начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

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Тэги: США, ТРАМП, ВАНДАЛИЗМ, НАКАЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]