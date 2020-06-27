Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне тюремные сроки в десять лет

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат десятилетние тюремные сроки.
"Многие находятся под стражей, а многие другие разыскиваются за акты вандализма против федеральной собственности в парке Лафайет. 10 лет тюремного заключения!" - написал президент США в твиттере.
Трамп прикрепил к опубликованному сообщению фотографию с лицами вандалов.
Сообщается, что ущерб, нанесенный в ходе протестов Вашингтоне, может быть расценен как уголовное преступление.
После того, как протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули и в Вашингтоне, манифестанты в частности протестовали на площади Лафайет в непосредственной близости от Белого дома.
Тогда вокруг близ Белого дома были возведены заграждения, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Тем не менее, в одну из ночей протестующие попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет, которая находится в непосредственной близости от Белого дома. При этом на одной из сторон монумента они написали сокращение BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone - Автономная зона Черного дома). При этом протестующие прибегли к перифразу, имея в виду Белый дом.
Протесты в США и начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Денежная масса в Азербайджане в январе-мае сократилась на 7,7%
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Принято инвестрешение о продолжении "Турецкого потока" до Венгрии - готовность к октябрю 2021г
Кризис может протестировать на прочность резервы МВФ - Георгиева
Туристы из Азербайджана смогут посетить Тунис со справкой об отсутствии COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн - университет Хопкинса
Астронавты NASA установили новые аккумуляторы на внешней стороне МКС
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог