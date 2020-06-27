В ЕС продолжают обсуждать, с какими странами можно открывать границы с 1 июля

В ЕС все еще обсуждают первый список государств за пределами союза, в отношении граждан которых с 1 июля будет снят введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на въезд в Евросоюз, сообщил в пятницу информационный портал EURACTIV.
"Послы ЕС все еще обсуждают, каким образом снять ограничения на внешних границах, и какие иностранные граждане смогут прибывать в Европу, начиная с 1 июля", - написал журналист портала Хорхе Валеро в твиттере.
При этом, по словам Валеро, член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Йоханссон предупредила, что будет "довольно трудно" поддерживать скоординированный подход в решении этого вопроса.
Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты ЕС почти согласовали список стран, которым будет разрешен въезд в Европу.
Агентство отмечало, что в предварительный список вошли 18 стран, в том числе Канада, Япония и Южная Корея, поскольку ситуация с коронавирусом в этих странах соответствует критериям, выдвинутым ЕС.
Накануне телеканал Euronews сообщал, что согласно предварительным данным, Россия и США не попали в список стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд на территорию ЕС.
Страны Европейского союза могут оставить закрытыми границы для США, России и Бразилии из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этих странах, также писала во вторник газета The New York Times со ссылкой на проект списка стран, которым будет открыт въезд в ЕС.
По данным издания, на данный момент у ЕС есть два потенциальных списка третьих стран, жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС. Отмечается, что в эти списки включены Китай, а также такие развивающиеся страны, как Уганда, Куба и Вьетнам.
Отмечается, что окончательный вариант списка безопасных стран будет опубликован ЕС до 1 июля в качестве рекомендации странам-членам блока.
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