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Марафон по сбору взносов на разработку вакцины от COVID-19 завершится саммитом и концертом

Мировым саммитом и большим концертом завершится в субботу проводимый Евросоюзом с международными организациями Всемирный марафон по сбору взносов на разработку вакцины от COVID-19 и его лечение.

В концерте, который начнется в 20:00 часов по центральноевропейскому времени (22:00), примут участие известные исполнители, популярные группы и оркестры из Европы, Америки и других континентов. Концерт будет транслироваться по всему миру крупными телекомпаниями и интернет-ресурсами.

Перед концертом на виртуальном саммите выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщается в распространенном в пятницу пресс-релизе Европейской комиссии, цель мероприятия - "объединить мир и собрать дополнительные финансовые средства для разработки и повсеместного применения вакцин, тестов и методов лечения коронавируса".

"Мы сможем положить конец этой пандемии только тогда, когда она закончится повсюду, - заявила в преддверии этого события председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Для этого нам необходимо инвестировать в производство вакцин с беспрецедентно быстро и много. И нужно сделать эту вакцину доступной. Задача такого размера может быть решена, только если мир объединится. Вот почему мы сотрудничаем с Global Citizen и с артистами. Я доверяю их силе объединить людей, мобилизовать их энергию и вызвать изменения".

Кампания под названием "Глобальная цель: объединиться ради нашего будущего" была развернута 28 мая по инициативе фон дер Ляйен. Она проводится при поддержке Bloomberg Philanthropies, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome Trust. В числе организаторов - Еврокомиссия, Франция, Германия, Великобритания, Норвегия и Саудовская Аравия. К ним потом присоединились еще семь государств.

Цель кампании - защитить от воздействия пандемии на уязвимые группы населения планеты, обеспечить равный доступ к недорогим технологиям лечения коронавируса и укрепить системы здравоохранения в мире.

4 мая состоялся видеосаммит по объявлению взносов, в котором приняли участие более 50 мировых лидеров, глав крупных компаний и международных организаций. К ним присоединились деятели искусств и меценаты со всего мира.

Еврокомиссия объявила своей взнос в размере 1,4 млрд евро. Всего с конца апреля до конца мая собрано 9,8 млрд евро. В том числе 2,3 млрд евро направлены на разработку вакцины против COVID-19.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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