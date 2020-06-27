В Китае за сутки выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом: 21 активный и 12 бессимптомных

За истекшие сутки в Китае выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом, из них 21 больной в активной форме и 12 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Из активных случаев четыре "импортированы", 17 зафиксированы внутри страны, все - в Пекине.
За предыдущие сутки были выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей. Из активных случаев два "импортированы", 11 зафиксированы в Пекине.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 483 активных случая заражения, из них 1 тыс. 899 ввезены из-за рубежа.
На китайских территориях вне материковой части страны выявлены три новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 689 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 196 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).
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