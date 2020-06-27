Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 38 тыс., за сутки коронавирус выявлен у боле 1,1 тыс. человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 1 тыс. 196 и на утро субботы достигло 38069, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане 601 человек выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 24 тыс. 129 человек.
Число жертв коронавируса в регионе увеличилось до 268 человек, за минувшие сутки стало известно о смерти от коронавируса трех человек в Казахстане, еще три человека скончалась в Киргизии.
Число больных коронавирусной инфекцией в Казахстане за минувшие сутки увеличилось на 569 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране на утро субботы достигло 20 тыс. 319, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению заболевания.
Вместе с тем, за сутки в Казахстане зарегистрированы еще 988 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, которые с 3 июня не включаются в общую статистику распространения COVID-19 в стране. Всего в республике с 3 июня выявлены 14 тыс. 548 носителей коронавируса без клинических проявлений болезни, отметили в комиссии.
По данным ведомства, в стране от коронавируса скончались еще три человека, общее число летальных случаев достигло 150, вылечились 12 тыс. 548 человек (+328 человек за сутки).
Новые заражения выявлены в 16 регионах страны. Лидируют по числу заражений Нур-Султан (3 тыс. 660), Алматы (3 тыс. 622), Карагандинская область (2 тыс. 128), а также Атырауская область (1 тыс. 584) и Шымкент (1 тыс. 540).
Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 309 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 4 тыс. 513, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадамин Каратаев на брифинге в субботу.
По его словам, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли три человека. "В Ошской межобластной больнице скончалась женщина 1969 года рождения, в Джалал-Абадской областной больнице - женщина 1944 года рождения, в Аксыйской территориальной больнице - мужчина 1946 года рождения", - сказал Каратаев.
Общее число жертв коронавируса в стране достигло 46 человек.
По данным Минздрава, за сутки из стационара выписано 50 пациентов. На лечении находится 628 человек, из них 52 в тяжелом состоянии, 12 реанимации. Число выздоровевших после коронавируса достигло 2 тыс. 212 человек.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 262 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 7 тыс. 490, сообщил в субботу Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 161 человек и достигло 5038. Число летальных исходов за сутки не изменилось - 20 человек.
В настоящее время на карантине в стране находятся около 60 тыс. человек. У 20 больных состояние оценивается как тяжелое, у восьмерых - как крайне тяжелое. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
В Таджикистане за сутки коронавирус выявлен у 56 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 5 тыс. 747, сообщили "Интерфаксу" вечером в минувшую пятницу в пресс-центре Минздрава республики. За прошедшие сутки летальных исходов не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 52 пациента. По данным ведомства, выздоровели после коронавируса 4 тыс. 331 человек (+62 за сутки).
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
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