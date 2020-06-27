В Украине остаются подтопленными 180 населенных пунктов, разрушены объекты инфраструктуры

В западных областях Украины из-за непогоды остаются подтопленными 180 населенных пунктов, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, сообщает ГСЧС.
Там отметили, что в 132 населенных пунктах Ивано-Франковской, 28 - Черновицкой, 13 - Львовской, 7 - Тернопольской подтоплен 3 тыс. 871 дом.
Кроме того, разрушено 202,3 км автодорог, 94 моста. Повреждено 620 км автодорог и 259 мостов. Продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.
На территории Ивано-Франковской области от стихии погибли 3 человека, говорится в утренней сводке ведомства в субботу.
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