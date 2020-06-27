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СНГ 27.06.2020 10:40

В Украине остаются подтопленными 180 населенных пунктов, разрушены объекты инфраструктуры

В западных областях Украины из-за непогоды остаются подтопленными 180 населенных пунктов, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, сообщает ГСЧС.

Там отметили, что в 132 населенных пунктах Ивано-Франковской, 28 - Черновицкой, 13 - Львовской, 7 - Тернопольской подтоплен 3 тыс. 871 дом.

Кроме того, разрушено 202,3 км автодорог, 94 моста. Повреждено 620 км автодорог и 259 мостов. Продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка.

На территории Ивано-Франковской области от стихии погибли 3 человека, говорится в утренней сводке ведомства в субботу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕПОГОДА, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]