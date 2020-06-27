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Дальнее зарубежье 27.06.2020 10:03

Нападение в Глазго с терроризмом не связано - полиция

Полиция Шотландии подтвердила, что нападение в центре Глазго, в результате которого пострадали несколько человек, не имеет отношения к терроризму.

"Инцидент не расценивается как терроризм, и наше расследование обстоятельств произошедшего продолжается", - говорится в сообщении в твиттере шотландской полиции.

По ее данным, в больнице после происшествия находятся шесть пострадавших, включая раненого офицера полиции, который "в критическом, но стабильном состоянии". Нападавший был застрелен.

В полиции добавили, что опасности для общественности больше нет, однако район происшествия пока что остается оцепленным, и жителям советуют избегать этой зоны.

Ранее стало известно, что неизвестный совершил нападение с ножом на улице Уэст-Джордж в районе отеля Park Inn.

Информацию о происшествии в центре Глазго прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я страшно опечален ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли - со всеми пострадавшими и их семьями. Спасибо вам, (сотрудники - ИФ) экстренных служб, кто реагирует на ситуацию", - написал он в твиттере.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЛАЗГО, ТЕРРОРИЗМ, ОТРИЦАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]