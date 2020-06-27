Нападение в Глазго с терроризмом не связано - полиция

Полиция Шотландии подтвердила, что нападение в центре Глазго, в результате которого пострадали несколько человек, не имеет отношения к терроризму.
"Инцидент не расценивается как терроризм, и наше расследование обстоятельств произошедшего продолжается", - говорится в сообщении в твиттере шотландской полиции.
По ее данным, в больнице после происшествия находятся шесть пострадавших, включая раненого офицера полиции, который "в критическом, но стабильном состоянии". Нападавший был застрелен.
В полиции добавили, что опасности для общественности больше нет, однако район происшествия пока что остается оцепленным, и жителям советуют избегать этой зоны.
Ранее стало известно, что неизвестный совершил нападение с ножом на улице Уэст-Джордж в районе отеля Park Inn.
Информацию о происшествии в центре Глазго прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я страшно опечален ужасным инцидентом в Глазго, мои мысли - со всеми пострадавшими и их семьями. Спасибо вам, (сотрудники - ИФ) экстренных служб, кто реагирует на ситуацию", - написал он в твиттере.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Денежная масса в Азербайджане в январе-мае сократилась на 7,7%
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Принято инвестрешение о продолжении "Турецкого потока" до Венгрии - готовность к октябрю 2021г
Кризис может протестировать на прочность резервы МВФ - Георгиева
Туристы из Азербайджана смогут посетить Тунис со справкой об отсутствии COVID-19
Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн - университет Хопкинса
Астронавты NASA установили новые аккумуляторы на внешней стороне МКС
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог