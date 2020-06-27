Пекин дает понять Вашингтону, что вмешательство США в дела Китая может поставить под угрозу торговую сделку

Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции АПК, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки, пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщалось, Сенат США в четверг единогласно принял законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении китайских чиновников, бизнеса и банков, участвующих в подрыве автономии Гонконга. Ранее в этом году Пекин заявил о намерении разработать собственный закон о национальной безопасности для Гонконга.

В ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Гонолулу (Гавайи) на прошлой неделе крупный китайский чиновник Ян Цзечи, отвечающий за международную политику в руководстве Коммунистической партии КНР, выразил серьезное недовольство как вмешательством США в отношения Пекина и Гонконга, так и введением Штатами санкций за нарушение прав уйгуров, свидетельствуют протоколы встречи.

Ян Цзечи подтвердил, что Китай намерен выполнять свои обязательства в рамках первой фазы торговой сделки, подчеркнув при этом необходимость совместной работы обеих стран.

По словам источника WSJ в официальных кругах КНР, он имел в виду, что "Штатам не следует заходить слишком далеко в своем вмешательстве в дела Пекина".

Вслед за этим вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший китайскую делегацию на торговых переговорах с США, заявил, что выполнение Пекином условий торгового соглашения с Вашингтоном требует ослабления Штатами давления на КНР на других фронтах.

"Двум странам необходимо создавать условия и атмосферу, избегая конфликтов, для совместной реализации первой фазы соглашения", - заявил Лю Хэ.

Источники газеты отмечают, что Лю Хэ хотел напомнить Вашингтону о растущем недовольстве действиями США в КНР, при котором китайским властям становится все сложнее оправдывать наращивание закупок американских товаров.

"Вы не можете просить нас покупать ваши товары и продолжать критиковать нас, - отмечает эксперт аналитического центра министерства торговли Китая Мэй Синьи. - Так это не работает".

Пекин пообещал увеличить закупку американских товаров и услуг на $200 млрд в течение двух лет в рамках первой фазы торговой сделки.