Студия Disney снимет новую историю во вселенной "Пиратов Карибского моря" с женскими персонажами в центре повествования. На главную роль пригласили Марго Робби, сообщил The Hollywood Reporter.
Робби будет работать со сценаристкой Кристиной Ходсон. Они ответственны за фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", который тоже выдвинул женщин на главные роли. Ходсон написала сценарии для фильма "Бамблби" и супергеройских сериалов "Флэш" и "Бэтгерл".
Это будет фильм без главного для "Пиратов" персонажа – капитана Джека Воробья. Его роль традиционно исполнял Джонни Депп. Сюжет обойдет стороной историю пирата Дэви Джонса, главного злодея первой трилогии.
Ранее стало известно, что Disney готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря". Сценарий напишут автор оригинальной трилогии Тед Эллиот и автор сериала "Чернобыль" Крейг Мэйзин.
Оба проекта продюсирует Джерри Брукхаймер, придумавший "Пиратов" в начале двухтысячных.
В этой вселенной вышло уже пять фильмов, начиная с 2003 года. Они принесли создателям более $4,5 миллиардов. Продюсеры решили перезапустить серию из-за падения сборов последних частей и стареющего Деппа.
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