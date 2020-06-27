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СНГ 27.06.2020 11:20

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за сутки

В Украине немного снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро субботы выявлено 948 новых случаев Covid-19, 402 из числа ранее заболевших выздоровели, 24 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось об антирекорде - 1109 новых заболевших Covid-19 за сутки, 25 июня было 994 новых инфицированных, 24 июня - 940 заразившихся, а 23 июня - 833 новых инфицированных.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 42 065 человек, выздоровевших - 18 701, умерли 1 110 человек.

Сейчас на Украине Covid-19 болеет 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

Между тем на Украине сейчас в сутки фиксируется от 700 до 1000 новых случаев заболевания пневмонией, тогда как в мае количество заболевших было около 250-300 в сутки.

"На сегодняшний день мы имеем в сутки, тестируем новые случаи пневмонии около 700. От 700 до 1000 случаев. Я могу вам сказать, что, например, в мае месяце, когда мы начали смягчать карантинные меры, переходить к адаптивному карантину, это количество (пневмоний - ИФ) было около 250-300 случаев в сутки. То есть, вы видите, что почти втрое возросло количество пневмоний", - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]