В Армении за сутки 662 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 662 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 23 тыс. 909, сообщили в субботу в едином информационном центре республики.
По данным центра, за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 553 человек. "Из них 421 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 132 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 12 тыс. 911 человек (+762 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 2 тыс. 062 теста на COVID-19.
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