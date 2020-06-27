Эстония обновила список европейских стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Эстония обновила список стран Европы, после приезда из которых с понедельника нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию

В список вошли Швеция, Португалия, Соединенное королевство, Румыния, Болгария и Люксембург, сообщили в субботу в МИД Эстонии.

Требование соблюдать самоизоляцию не будет распространяться на людей, прибывших из Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, с Кипра, из Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, с Мальты, из Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, если непосредственно перед приездом в Эстонию они находились в этих странах в течение 14 дней.

Самоизоляция по-прежнему обязательна для прибывших из остальных стран мира.

МИД убедительно рекомендовал в связи с пандемией коронавируса воздержаться от поездок в другие государства, за исключением европейских стран, где число зараженных составляет не более 15 на 100 000 населения в течение последних 14 дней и при возвращении из которых не нужно соблюдать самоизоляцию.