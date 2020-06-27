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Дальнее зарубежье 27.06.2020 12:55

В Индии число выявленных случаев COVID-19 превысило 500 тыс

В Индии коронавирус выявили у полумиллиона человек с начала пандемии в мире, передает в субботу Associated Press.

За последние сутки в стране выявили более 18,5 тыс. новых случаев заражения.

Кроме того, по данным Минздрава Индии, скончались с коронавирусом еще 384 человека, таким образом, общее число умерших в этой стране превысило 15,6 тыс. человек.

Вспышка новых заражений произошла в штате Ассам на северо-востоке Индии, в его столице Гувахати за последние четыре дня выявили более 700 новых случаев. Власти штата распорядились о закрытии на две недели магазинов, кафе и всех остальных общественных мест. Горожан призвали купить продукты и необходимые товары впрок. В остальных городах штата введут комендантский час по вечерам и ночам, а по выходным все будет закрыто.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]