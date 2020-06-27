Туристы из Азербайджана смогут посетить Тунис со справкой об отсутствии COVID-19

Туристы из России и некоторых других стран не смогут посетить Тунис после открытия им границ 27 июня, сообщает Le Petit Journal в пятницу.
"Тунис откроет воздушные, морские и сухопутные границы 27 июня. С этого дня его смогут посещать иностранные туристы из стран, которые были классифицированы как "зеленые" и "оранжевые", — пишет портал.
Путешественники из "зеленых стран", в числе которых Германия, Ирландия, Италия, Таджикистан, многие азиатские государства, смогут въехать в Тунис без каких-либо ограничений.
Туристам из "оранжевых стран" (Канада, Испания, Франция, Казахстан, Азербайджан и другие) понадобятся справки об отсутствии коронавируса, полученные не ранее, чем за 120 часов до поездки.
Страны, не указанные в списках, вошли в число "красных" – это Россия, США и другие. Въезд из них на территорию Туниса запрещен. Как отмечает портал, списки стран будут корректироваться исходя из развития ситуации.
По состоянию на 26 июня в Тунисе зарегистрировано 1162 случая COVID-19, выздоровело 1023 человека, 50 скончались.
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