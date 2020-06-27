Remington готовится к банкротству, ведет переговоры о продаже с резервацией навахо

Американский производитель оружия Remington Arms Co. готовиться подать заявление о защите от банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США во второй раз с 2018 года и ведет переговоры о потенциальной продаже с индейской резервацией Навахо-нейшен, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Компания может подать заявление в течение нескольких дней. Навахо-нейшен может финализировать предложение о покупке Remington уже в пятницу, сообщил один из источников.
Между тем сроки могут быть перенесены, а сделка может не реализоваться.
Remington уже подавала заявление о банкротстве в марте 2018 года, в результате чего владение компанией было передано от инвестфирмы Cerberus Capital Management кредиторам, включая Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co. Franklin остается крупнейшим акционером компании, сообщили источники.
Remington по-прежнему испытывает трудности в связи с высокими процентными расходами и проблемами, связанными с операциями, несмотря на погашение около $775 млн задолженности во время банкротства в 2018 году.
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