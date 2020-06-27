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Транспорт и связь 27.06.2020 15:00

Microsoft закроет все физические магазины, зарезервирует $450 млн в IV финквартале

Microsoft Corp. сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.

Компания, как ожидается, зарезервирует $450 млн, или $0,05 в расчете на акцию, в текущем, четвертом, финансовом квартале на списание и обесценение активов.

Компания приостановила работу своих магазинов Microsoft Store в конце марта в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении Microsoft говорится, что все ее сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах компании и удаленно.

"Наши продажи выросли онлайн, так как портфель продукции был преобразован в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций", - сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.

Акции Microsoft в ходе торгов в пятницу дешевеют на 1,6%.

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Тэги: США, MICROSOFT, МАГАЗИНЫ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]