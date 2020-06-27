Microsoft закроет все физические магазины, зарезервирует $450 млн в IV финквартале

Microsoft Corp. сообщила о намерении закрыть все свои физические магазины в рамках нового подхода к розничной торговле.
Компания, как ожидается, зарезервирует $450 млн, или $0,05 в расчете на акцию, в текущем, четвертом, финансовом квартале на списание и обесценение активов.
Компания приостановила работу своих магазинов Microsoft Store в конце марта в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В сообщении Microsoft говорится, что все ее сотрудники, занятые в сегменте розничной торговли, продолжат работать в офисах компании и удаленно.
"Наши продажи выросли онлайн, так как портфель продукции был преобразован в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций", - сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.
Акции Microsoft в ходе торгов в пятницу дешевеют на 1,6%.
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