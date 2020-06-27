За сутки в РФ зарегистрировано 6,85 тыс. новых случаев Covid-19 - оперштаб

За сутки зарегистрировано 6,85 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в России, из них 750 - в Москве, сообщает оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6852 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2058 (30,0%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва 750", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 627 тыс. 646 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество новых случаев по России в пятницу было немного ниже: 6800, но в целом - продолжает снижаться: в четверг и среду их было 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс.

За последние сутки подтверждено 188 летальных случаев, из них 57 - в Санкт-Петербурге, 20 - в Москве. За весь период по России умерло 8 969 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9200 человек, из них в Москве - 1852. За весь период выписано по выздоровлению по России - 393 тыс. 352.