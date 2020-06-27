Бакметрополитен увеличил чистый убыток в 2019г на 0,4%

Чистый убыток ЗАО «Бакинский метрополитен» за 2019 год составил 55 млн 87,408 тыс. манатов, что на 0,4% выше показателя 2018 года.
Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете Бакметрополитена за 2019 год, опубликованном на сайте общества.
Согласно финотчетности, доходы метрополитена в 2019 году от пассажироперевозок составили 68 млн 917,361 тыс. манатов (рост на 27,2%), субсидии из бюджета – 49,4 млн манатов (рост на 1,2%).
В структуре расходов в отчетном году больше всего было направлено на амортизацию основных средств – 95 млн 829,306 тыс. манатов (рост на 12,5%), на выплаты работникам – 46 млн 81,963 тыс. манатов (рост на 4,3%).
Активы Бакметрополитена в 2019 году увеличились на 1,8% - до 2 млрд 451 млн 754,255 тыс. манатов. В том числе долгосрочные активы общества на начало 2020 года равны 2 млрд 393 млн 269,365 тыс. манатов, краткосрочные активы - 58 млн 484,89 тыс. манатов. В структуре долгосрочных активов основной объем пришелся на землю, постройки и оборудования – 2 млрд 381 млн 314,739 тыс. манатов (рост на 2,9%).
Капитал общества в 2019 году оценивается в 2 млрд 397 млн 711,165 тыс. манатов (рост на 1,9%). При этом уставный капитал общества равен 2 млрд 879 млн 408,476 тыс. манатов (рост на 3,6%).
Суммарный нераспределенный убыток общества на 1 января 2020 года оценивается в 481 млн 697,31 тыс. манатов (рост на 12,9%).
Обязательства общества в 2019 году сократились на 5,3% - до 54 млн 43,09 тыс. манатов.
Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. В 2010 году была утверждена 20-летняя Госпрограмма поэтапного развития метро Баку, которая предусматривает строительство 53 новых станций и 84,3 км новых линий метро к 2030 году.
Н.Аббасова
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