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Здравоохранение 27.06.2020 12:59

В Таиланде могут начать тестирование на людях вакцины от коронавируса в октябре

Ученые в Таиланде активно разрабатывают вакцину против коронавируса COVID-19, и могут начать проводить ее тестирование на людях уже в октябре, сообщает в субботу газета South China Morning Post.

"Мы выучили болезненный урок во время пандемии H1N1, когда правительство подписало соглашения о покупке вакцин (за рубежом - ИФ), но мы ни одной не получили, пока вспышка не прошла. Пандемии учат весь мир действовать иначе", - сказал ведущий исследователь, занимающийся разработкой вакцины в Университете Чулалонгкорна, доктор Киат Руксрунгтам.

"Если мы способны сами разработать эффективные вакцины и производить их здесь, то мы сможем правиться с пандемией и своими собственными силами", - подчеркнул он.

По его словам, тестирование вакцины на обезьянах оказалось успешным. В образцах их крови присутствовали необходимые нейтрализующие вирус, либо не допускающие его проникновения в клетки, антитела. Он отметил, что в ближайшее время будет проведено еще одно тестирование на обезьянах, и по его итогам ученые получат необходимые данные для начала испытаний на человеке.

Руксрунгтам отметил, что если вакцина пройдет клинические испытания, то станет первой в мире вакциной от коронавируса, разработанной за пределами стран с высоким уровнем дохода.

По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается порядка 140 вакцин.

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Тэги: АЗИЯ, ТАИЛАНД, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]