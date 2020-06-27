В Таиланде могут начать тестирование на людях вакцины от коронавируса в октябре

Ученые в Таиланде активно разрабатывают вакцину против коронавируса COVID-19, и могут начать проводить ее тестирование на людях уже в октябре, сообщает в субботу газета South China Morning Post.
"Мы выучили болезненный урок во время пандемии H1N1, когда правительство подписало соглашения о покупке вакцин (за рубежом - ИФ), но мы ни одной не получили, пока вспышка не прошла. Пандемии учат весь мир действовать иначе", - сказал ведущий исследователь, занимающийся разработкой вакцины в Университете Чулалонгкорна, доктор Киат Руксрунгтам.
"Если мы способны сами разработать эффективные вакцины и производить их здесь, то мы сможем правиться с пандемией и своими собственными силами", - подчеркнул он.
По его словам, тестирование вакцины на обезьянах оказалось успешным. В образцах их крови присутствовали необходимые нейтрализующие вирус, либо не допускающие его проникновения в клетки, антитела. Он отметил, что в ближайшее время будет проведено еще одно тестирование на обезьянах, и по его итогам ученые получат необходимые данные для начала испытаний на человеке.
Руксрунгтам отметил, что если вакцина пройдет клинические испытания, то станет первой в мире вакциной от коронавируса, разработанной за пределами стран с высоким уровнем дохода.
По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается порядка 140 вакцин.
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