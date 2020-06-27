Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов

Международная организация Amnesty International требует от властей Белоруссии освободить Игоря Лосика и других арестованных белорусских блогеров и активистов.
"Белорусские власти проводят полномасштабную зачистку инакомыслящих, используя репрессивные законы для подавления критики в преддверии выборов, на которых президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок подряд. Кандидаты от оппозиции, их сторонники и независимые СМИ столкнулись с произвольными арестами, большими штрафами и тюремным заключением. Сейчас те, кто активно ведут социальные сети, также становятся мишенью преследований", - заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Белоруссии Аиша Джанг.
Так она прокомментировала сообщения, что, по меньшей мере, три видных белорусских блогера - Игорь Лосик, Сергей Петрухин и Сергей Спариш - были задержаны в четверг.
"Мы потрясены этими последними арестами. По крайней мере, ещё два популярных блогера, Владимир Неронский и Владимир Цыганович, уже находятся под арестом и им предъявлено уголовное обвинение. Никто не должен быть наказан за использование Интернета для выражения мнения о правительстве и его политике. Власти должны помнить, что свобода слова - это право, а не преступление", - добавила Джанг.
"Amnesty International призывает немедленно и безоговорочно освободить всех блоггеров и положить конец продолжающемуся подавлению свободы выражения мнений в Беларуси", - говорится в сообщении на сайте организации.
Там также указано, что "за последние 24 часа белорусские власти арестовали по сфабрикованным обвинениям Игоря Лосика, администратора популярного Telegram-канала "Беларусь головного мозга", Сергея Петрухина, администратора Telegram-каналов "Народный репортёр" и "Youtube-депутаты", и Сергея Спариша, члена учредительного комитета новой оппозиционной партии "Народная громада".
Другой блогер, Владимир Цыганович, который отбывает 15 суток административного ареста за участие в мирной демонстрации, также был обвинён в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Блогер Владимир Неронский также находится под стражей и ему предъявлено такое же обвинение, а также "публичное оскорбление представителя власти" (ст. 369 Уголовного кодекса).
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента страны. Выборы должны состояться 9 августа 2020 года.
26 июня Генпрокуратура и МВД республики обратились с призывом к гражданам обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, в том числе в сети Интернет, напомнив об ответственности за клевету и оскорбления.
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