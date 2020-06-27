Всемирный банк решил предоставить Украине заем в размере $350 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в субботу принял решение о предоставлении Украине $350 млн в рамках первого займа на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления.
Как сообщает пресс-служба Всемирного банка, основные реформы, которые поддерживаются в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления (ППР), включают:
- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;
- поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
- усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.
"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства относительно реформ, направленные на подготовку экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - отметил Аруп Банерджи, новоназначенный директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины.
Отмечается, что указанная ППР является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая ППР будет направлена на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста.
ППР является частью усиленной поддержки, оказываемой Всемирным банком Украине для принятия мер по преодолению последствий COVID-19 и дополняет дополнительное финансирование $135 млн на проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" и $150 млн на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", которое было недавно одобрено Всемирным банком.
Помимо прочего, также готовится пакет дополнительной помощи, который будет иметь непосредственное влияние на бенефициаров с целью смягчения последствий для наиболее уязвимых слоев населения.
После того, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, помощь Банка составила примерно $14 млрд в рамках более 80 проектов и программ.
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Денежная масса в Азербайджане в январе-мае сократилась на 7,7%
Frontera: власти Грузии хотят навязать компании новые условия для работы
Microsoft закроет все физические магазины, зарезервирует $450 млн в IV финквартале
Премьер Асадов отмечает положительную тенденцию в борьбе с COVID-19, но призывает не расслабляться
В Таиланде могут начать тестирование на людях вакцины от коронавируса в октябре
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог