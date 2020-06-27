США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

В Вашингтоне приветствуют подход Европейского Союза, демонстрирующий прозрачность его планов относительно ограничений въезда на его территорию для граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии COVID-19 в мире, сообщает CNN со ссылкой на заявление сотрудника Госдепартамента США.
"Мы приветствуем прозрачность и согласованные усилия наших европейских партнеров и союзников, направленные на борьбу с этой пандемией. Мы также привержены координации с ними, мы ждем открытия наших экономик и ослабления ограничений", - заявил каналу сотрудник Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с временным запретом американцам въезжать в ЕС.
Также сотрудник Госдепартамента сослался на заявление госсекретаря США Майка Помпео по этой теме, который ранее на этой неделе заявил, что Вашингтон работает "с друзьями в ЕС, чтобы понять, как и когда мы сможем безопасно возобновить международные поездки".
По данным канала, который ссылается на информацию нескольких дипломатов, ЕС с большой долей вероятности не включит США в список стран, гражданам которых можно въезжать на территорию стран блока с 1 июля.
На этой неделе ряд международных СМИ со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в Брюсселе сообщил, что в ЕС практически согласовали список из примерно 20 стран, из которых можно будет въехать на территорию союза с 1 июля, и США, Россия и Бразилия в этот список пока не попадают из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Amnesty International требует освободить арестованных в Белоруссии блогеров и активистов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберного оружия - Минобороны
Денежная масса в Азербайджане в январе-мае сократилась на 7,7%
Frontera: власти Грузии хотят навязать компании новые условия для работы
Microsoft закроет все физические магазины, зарезервирует $450 млн в IV финквартале
Премьер Асадов отмечает положительную тенденцию в борьбе с COVID-19, но призывает не расслабляться
В Таиланде могут начать тестирование на людях вакцины от коронавируса в октябре
Президент Алиев выделил 5 млн манатов на проектирование и строительство центра ASAN Xidmet в Гяндже
Президент Алиев посещает Гянджу
ИВ Агдамского района направит около 550 тыс. манатов для работ по благоустройству
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана удостоена престижных наград в братской стране
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог