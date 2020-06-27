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Дальнее зарубежье 27.06.2020 15:30

США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

В Вашингтоне приветствуют подход Европейского Союза, демонстрирующий прозрачность его планов относительно ограничений въезда на его территорию для граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии COVID-19 в мире, сообщает CNN со ссылкой на заявление сотрудника Госдепартамента США.

"Мы приветствуем прозрачность и согласованные усилия наших европейских партнеров и союзников, направленные на борьбу с этой пандемией. Мы также привержены координации с ними, мы ждем открытия наших экономик и ослабления ограничений", - заявил каналу сотрудник Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с временным запретом американцам въезжать в ЕС.

Также сотрудник Госдепартамента сослался на заявление госсекретаря США Майка Помпео по этой теме, который ранее на этой неделе заявил, что Вашингтон работает "с друзьями в ЕС, чтобы понять, как и когда мы сможем безопасно возобновить международные поездки".

По данным канала, который ссылается на информацию нескольких дипломатов, ЕС с большой долей вероятности не включит США в список стран, гражданам которых можно въезжать на территорию стран блока с 1 июля.

На этой неделе ряд международных СМИ со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в Брюсселе сообщил, что в ЕС практически согласовали список из примерно 20 стран, из которых можно будет въехать на территорию союза с 1 июля, и США, Россия и Бразилия в этот список пока не попадают из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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Тэги: США, ЕС, ГРАНИЦЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]