Amazon интересовался инвестициями в Ozon, была встреча с Безосом - Евтушенков

Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.
"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет", - сказал Евтушенков журналистам в субботу.
По его словам, американский интернет-ритейлер рассматривал такую возможность около полугода назад. В частности, около полугода назад по вопросу инвестиций гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался с CEO Amazon Джеффом Безосом.
При этом Евтушенков не подтверждает и не опровергает переговоры с ПАО Сбербанк о вхождении финансовой организации в капитал Ozon. "Если (Сбербанк - ИФ) захочет и будет сильно стараться - то сможет (войти в капитал Ozon)", - отметил он.
По словам владельца АФК, Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности" и "великолепно подготовлена к IPO".
"Весь вопрос в том, когда это делать, чтобы достичь наиболее значительного эффекта. Она достаточно сильно развивается и я пока не вижу тенденций к замедлению", - заключил Евтушенков.
Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях.
В I квартале 2020 года Ozon нарастил оборот (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж за вычетом возвратов) до 31,6 млрд рублей с НДС - на 115% по сравнению с показателем за январь-март 2019 года. За три месяца ритейлер доставил покупателям 13,4 млн заказов или 51,5 млн товаров.
АФК принадлежит 42,999% Ozon (с учетом 11,699%, принадлежащих венчурному фонду Sistema_VC). Примерно столько же у Baring Vostok.
В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.
На раскрытии квартальных результатов АФК "Система" в июне CFO корпорации Владимир Травков говорил, что "Система" ведет поиск инвестора в капитал Ozon, который своими инвестициями поддержал бы рост интернет-ритейлера, а также позволил бы ему развивать логистические мощности.
"Существует вероятность, что сторонние инвесторы приобретут долю в Ozon для поддержания роста. Кто это будет - Сбербанк или другие компании - мы не готовы раскрыть список потенциальных инвесторов. Существуют разные варианты", - говорил топ-менеджер.
В октябре 2019 года Евтушенков сообщал, что АФК поставила перед собой задачу вывести Ozon на IPO, которое может быть проведено на Лондонской фондовой бирже, а также на Мосбирже.
Однако уже в январе 2020 он сказал, что не хочет проводить IPO ритейлера в текущем году, чтобы не продешевить.
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