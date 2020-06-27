В Белоруссии 382 новых случая Covid-19, четыре пациента скончались

В Белоруссии, по состоянию на 27 июня, зарегистрировано 61 тыс. 95 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 382 случая, сообщили в Минздраве республики в субботу.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 377 (на 26 июня - 373) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 27 июня выздоровели и выписаны 44 тыс. 126 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз Covid-19 (на 26 июня - 42 тыс. 689).

По данным Минздрава, всего проведено 959 тыс. 880 тестов на коронавирусную инфекцию (на 26 июня - 939 тыс. 524 теста).